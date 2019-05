Riaperte le iscrizioni per il corso che prepara i tecnici dell’agrifood

L’importante occasione di formazione proposta da Artigian service è stata estesa a tutta la Sardegna

Non più solo gli abitanti di Guilcer e del Barigadu, come in un primo momento, ma quelli dell’intera Sardegna potranno prendere parte al corso di “Mediazione nell’Agrifood”, promosso dall’Artigian Service, ente di formazione professionale di Confartigianato, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e cofinanaziato al 50% dal Fondo Sociale Europeo, (POR Sardegna FES 2014-2020). La possibilità di iscriversi al corso, infatti, è stata estesa all’intero territorio regionale.

Si tratta di una proposta innovativa, perché prevede la formazione di una figura professionale pressoché inesistente nel territorio sardo.

L’obiettivo del percorso formativo, della durata totale di 130 ore,è quello di consentire: l’acquisizione delle competenze necessarie ad avviare un’impresa nell’ambito dell’agrifood e di una Certificazione di Competenze, valida a livello Europeo.

Al termine del percorso formativo, infatti, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore corsuale potranno sostenere l’esame regionale per la certificazione delle competenze relative all’Ada n. 1373 – Valutazione dell’andamento di mercato dei propri prodotti/servizi.

Potranno presentare domanda i maggiorenni, disoccupati – con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata – i l lavoratori in mobilità, CIGS e ASPI residenti nell’intero territorio Regionale e in possesso di u diploma di scuola secondaria superiore.

Ai corsi, che avranno sede a Oristano, verranno ammessi 30 allievi – 15 per ciascuna classe – dei quali almeno 13 donne.

Tra le materie di studio con le quali si confronteranno i corsisti, il marketing per l’Agrifood, l’organizzazione aziendale e risk management, l’organizzazione della produzione agricola, la consulenza preliminare all’avvio delle nuove attività economiche nell’Agrifood e l’assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche nell’Agrifood

E’ possibile presentare richiesta di ammissione al corso, inviando la domanda compilata tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure ramite raccomandata A/R ad Artigian Service s.c.c. a r.l. , Via Michele Pira n. 27 – 09170 Oristano oppure consegnandola a mano allo stesso indirizzo.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.30 del prossimo 17 giugno (non farà fede il timbro postale).

All’indomani della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, si procederà alla selezione dei candidati attraverso la somministrazione di un test validato di orientamento professionale ed un colloquio attitudinale, che determineranno motivazioni, attitudini e affidabilità dei candidati. Data e luogo delle selezioni saranno comunicati agli aventi diritto tramite pubblicazione sul sito dell’agenzia www.formazioneartigianservice.it.

Per ulteriori informazioni e supporto nella compilazione della domanda di partecipazione rivolgersi all’Artigian Service al n. 0783 300296 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 15.30 alle 18.30.

Venerdì, 24 maggio 2019

