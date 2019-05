Imprese e pagamenti, quelle oristanesi le più puntuali della Sardegna

Le imprese della provincia di Oristano sono le più puntali nei pagamenti, prime in Sardegna secondo uno studio Cribis, che ha curato una ricerca a livello nazionale. Al 70° posto in Italia, precede la provincia del Sud Sardegna, 73° in classifica generale; quella di Nuoro, al 74°, quella di Cagliari, al 85° posto e la provincia di Sassari, al Sassari 90° posto.

Lo studio sui pagamenti di Cribis conferma come la Lombardia sia la regione con la percentuale più alta di aziende che effettuano i pagamenti nei tempi previsti (45,6%).

Più bassa la percentuale al sud, con la Sicilia che occupa l’ultima posizione del ranking regionale, con una quota pari al 17,1%, preceduta da Sardegna (20,3%) e Puglia (24,1%).

“L’Italia rimane un Paese dove si paga mediamente a 89 giorni, con picchi di quasi 120 giorni per sanità e costruzioni. Già di per sé questo è un dato problematico per le imprese italiane, se poi si aggiunge che nel primo trimestre 2019″, spiega Marco Preti, amministratore delegato CRIBIS, “rispetto all’analogo periodo 2018, le aziende che pagano con ritardi gravi sono aumentati del 6%, appare chiaro che la gestione del credito è sicuramente complessa per le aziende italiane”.

Secondo lo studio Cribis i settori con la minore incidenza di imprese con ritardi oltre i 30 giorni sono stati il manifatturiero (7,9%), quello finanziario (8,7%) e quello minerario (8,8%). La situazione è più critica nel commercio al dettaglio con incidenza di imprese con ritardi gravi del 17%.

Venerdì, 24 maggio 2019

