Quest’estate niente parcheggi dentro San Giovanni di Sinis. Divieti in arrivo Stop anche alle auto per Tharros. E ogni settimana due giorni di mercatino. I progetti del Comune di Cabras

Nasce la zona a traffico limitato a San Giovanni di Sinis e quest’estate l’area centrale della borgata marina di Cabras non potrà essere utilizzata per parcheggiare l’auto, dai tantissimi bagnanti che si recano al mare. Disco verde solo per residenti e turisti con apposito pass.

Non solo. Stop anche a quanti vogliono raggiungere in auto la zona archeologica di Tharros. Non si passa nella stradina di collegamento con San Giovanni di Sinis.

E non è finita, perché l’amministrazione comunale di Cabras, presente il sindaco Andrea Abis, ha anticipato altre importanti novità in arrivo quest’estate nella borgata marina. Sono state illustrate al centro Polivalente di Via Tharros, dove si è svolta un’assemblea, organizzata dall’associazione Tzur, e alla quale sono intervenute quasi duecento persone.

Nella riunione è stata annunciata l’apertura di un mercatino di generi alimentari, per due giorni alla settimana, nella Pratza ‘e sa Festa, così che il turista e i residenti di San Giovanni non siano costretti a spostarsi nel paese più vicino per acquistare i beni di prima necessità.