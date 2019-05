Cagliari, corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica: come prenotarsi

Corsi di alfabetizzazione informatica a Cagliari.

Si rinnovano gli incontri di alfabetizzazione informatica che il Sistema Bibliotecario Comunale di Cagliari promuove presso le sue Biblioteche durante i quali verrà offerto gratuitamente, agli utenti, un servizio di supporto all’uso degli strumenti informatici e dei dispositivi elettronici di uso più comune.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero: 070 677 3859 (il lunedì dalle 9 alle 13 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 20).

L’obiettivo degli incontri è quello di fornire abilità, competenze, conoscenze e attitudini sia a chi non ha mai usato un PC e vuole conoscerne le principali componenti e gli usi più comuni, sia a chi già possiede le conoscenze informatiche di base ma vuole accrescerne la padronanza.

Le persone interessate possono portare con se anche i propri dispositivi per il cui utilizzo richiedono consulenza.

Ai partecipanti verrà richiesta l’iscrizione alla Biblioteca per la quale è necessario presentare un documento d’identità valido ed il Codice Fiscale. L’iscrizione per i minori di 18 anni, dev’essere autorizzata da un genitore (o da chi ne fa le veci).

Un operatore riceverà le persone interessate dalle ore 10,00 alle ore 12,30 secondo il seguente calendario:

mercoledì 29 maggio: MEM – Mediateca del Mediterraneo

venerdì 31 maggio: Biblioteca di Pirri

giovedì 6 giugno: Biblioteca G.B. Tuveri

martedì 25 giugno: Biblioteca Montevecchio Contatti:

MEM – Mediateca del Mediterraneo via Mameli, 164 – 070/6773859 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biblioteca di Pirri via Santa Maria Goretti, 63 – 070/6773815 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Biblioteca Tuveri via Venezia, 23 – 070/6775632 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Bibloteca Montevecchio via Montevecchio, 29 – 070/6775640 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Casteddu On Line