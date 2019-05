Una sola grammatica per la lingua sarda? Conferenza a Mogoro

Verrà presentato anche “Su Printzipeddu”, versione campidanese del Piccolo Principe

È possibile uno standard del sardo? Il volume “Su Sardu Standard”, che verrà presentato a Mogoro questo pomeriggio, cerca di rispondere a questa domanda.

La pubblicazione è frutto del lavoro di due comitati scientifici di ricercatori con titoli e con pubblicazioni, che lavorano con la Lìngua Sarda quotidianamente come operatori di sportello, maestri e maestre di Sardo, professori e professoresse di Sardo, traduttori e semplici attivisti per i diritti linguistici dei sardi, e propongono una norma ortografica, cioè un alfabeto per scrivere tutto il Sardo e una standardizzazione di tutto il Sardo a iniziare dalla letteratura scritta e orale in Lìngua Sarda e dal Sardo parlato dal popolo ogni giorno, proprio perché appunto la Lìngua Sarda è patrimonio del popolo. Dunque, una proposta di standard che prende in considerazione tutto il Sardo: il Sardo campidanese ed il Sardo logudorese/nuorese, in conformità con quanto già da tanto tempo affermato con autorità dalla Scienza accademica e cioè che il Sardo è una lìngua bi-partita o bi-polare ovvero con due macrovarietà.

L’appuntamento è alle ore 18, nella Sala Convegni Fiera del Tappeto, in via Martiri della Libertà.

Verrà presentato anche il libro Su Printzipeddu, la versione sarda del Piccolo Principe, il capolavoro dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, tradotto in sardo campidanese da stefano Cherchi. Entrambi i volumi sono editi da Alfa editrice.

Dopo i saluti del Sindaco di Mogoro, Sandro Broccia, interverranno Stefano Cherchi, coordinatore del Collegio scientifico de “Academia de su Sardu onlus” promotrice della proposta di standard, e Francesco Sonis, poeta e studioso di storia locale. Modera l’incontro Giovannino Cherchi.