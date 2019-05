PULA, Cinquanta studiosi europei di matematica pura e applicata al convegno “Pdeamp 2019”

Una cinquanta studiosi di matematica pura e applicata, provenienti da alcune università italiane ed europee, si incontreranno in Sardegna, da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno, all’Hotel Flamingo di Santa Margherita di Pula, per il convegno “Partial differential equations in analysis and mathematical physics” (Pdeamp 2019), organizzato da docenti del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari, con il contributo della Fondazione di Sardegna e dell’Istituto nazionale di alta matematica “Severi”.

Il tema centrale del convegno saranno le equazioni alle derivate parziali (Pde) e le loro applicazioni fisiche. Le Pde sono oggi il principale oggetto di studio da parte della comunità internazionale degli studiosi di analisi matematica e attirano anche l’interesse degli specialisti di fisica matematica, di geometria differenziale e di vari settori della scienza applicata quali la biologia, l’ingegneria e la finanza. A parte il fascino esercitato sui ricercatori dai molti problemi teorici che presentano, questo interesse generalizzato si spiega ricordando che i modelli matematici di innumerevoli fenomeni studiati dalle scienze naturali e sociali si riconducono a qualche tipo di Pde.

Il programma di Pdeamp 2019 prevede sei conferenze plenarie tenute da celebri professori di analisi matematica e fisica matematica, oltre ad una trentina di seminari e poster di ricerca presentati da docenti e ricercatori emergenti da vari Paesi europei, con l’obiettivo di offrire agli intervenuti una panoramica sullo stato dell’arte nello studio delle Pde e di condividere risultati recenti su tematiche di frontiera quali lo studio qualitativo di equazioni ellittiche, i fenomeni di aggregazione-diffusione, e l’integrabilità di equazioni evolutive non lineari. (red)

(sardegna.admaioramedia.it)