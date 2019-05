Striscione anti Salvini da sindaco M5s

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - "Salvini tu invochi Dio, ma respingi il fratello mio". E' lo striscione apparso ieri sul terrazzo del sindaco del M5s di Porto Torres (Sassari) Sean Wheeler che si è fatto immortalare insieme con il candidato M5s alle Europee Donato Forcillo. La foto è stata anche postata sulla pagina Facebook di quest'ultimo, che ha così motivato il gesto: "Il nostro dovrebbe essere un paese rispettoso di tutte le culture e di tutte le religioni. Ma un rosario non può e non deve essere strumento di propaganda. Quanto detto e fatto dal Ministro della paura sul palco a Milano nei giorni scorsi, è l'ennesimo episodio di una campagna elettorale portata avanti dalla Lega a suon di slogan a discapito degli Italiani. Salvini la smetta di illudere i cittadini, perché gli sbarchi non finiranno. Gli sbarchi ci saranno fino a che una vecchia classe politica cieca e sorda ai veri problemi delle persone, si rivolgerà alla pancia dei cittadini, ampliando la paura verso gli ultimi", conclude il candidato del M5s alle Europee.(ANSA).