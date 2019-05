Cagliari, via alle celebrazioni per Santa Maria Ausiliatrice

Nel mese mariano per eccellenza, la Comunità di San Paolo invita tutta la cittadinanza a festeggiare insieme Maria Ausiliatrice con la tradizionale processione per le vie del quartiere.

Il Parroco, don Simone Calvano, dà appuntamento a tutti i fedeli domenica 26 maggio alle 17.45 sul sagrato della Chiesa di Piazza Giovanni XXIII a Cagliari. La processione attraverserà le principali vie le quartiere per ritornare in chiesa dove avrà luogo la Santa Messa concelebrata.

A seguire in Oratorio verrà aperto lo Stand Gastronomico per concludere la serata con musica e allegria. Il programma completo dei diversi appuntamenti organizzati per i festeggiamenti può essere consultato sulla pagina face book dell’Oratorio all’indirizzo https://www.facebook.com/Oratorio-Salesiano-San-Paolo-Cagliari-339781069564939/

