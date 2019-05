4 portali per trovare offerte di lavoro

Internet è il canale più utile e valido per trovare offerte di lavoro, ma le risorse a disposizione sono così tante che a volte il rischio che si corre è quello di non sapere come orientarsi. Una volta individuati e delineati gli obiettivi professionali che si è intenzionati a perseguire, vale la pena di iniziare a scandagliare i portali che riportano gli annunci delle aziende in cerca di collaboratori e candidati. Tra siti monotematici e pratici aggregatori, c'è solo l'imbarazzo della scelta, ed è facile imbattersi in offerte allettanti e convenienti.

Indeed

Il primo sito a cui ci si può rivolgere è Indeed, che si presenta come un comodo motore di ricerca che aggrega le varie offerte che le aziende hanno pubblicato su altri siti. Tali offerte sono indicizzate in base alla posizione geografica e in funzione del settore di riferimento: gli utenti hanno, tra l'altro, la possibilità di creare alert, in modo da essere sempre informati sull'arrivo di nuove inserzioni che si adattino alle loro aspettative. Con gli alert, si ricevono direttamente sulla propria casella di posta elettronica gli aggiornamenti in linea con le proprie preferenze. Le ricerche possono essere salvate, e volendo è possibile anche caricare il proprio curriculum. In alternativa se ne può realizzare uno online così che lo stesso possa essere consultato anche dalle aziende che non hanno pubblicato offerte.

AppLavoro

Il secondo sito a cui ci si può rivolgere è AppLavoro, che al di là delle offerte di lavoro si presenta come una piccola rivoluzione nel settore. Questo portale, infatti, propone le recensioni dei lavoratori iscritti e delle aziende registrate: recensioni che vengono scritte da collaboratori, colleghi e datori di lavoro dei candidati. In questo modo, si crea una vera e propria classifica dei lavoratori che le imprese possono consultare quando sono alla ricerca di nuove risorse. Ovviamente tutte le recensioni sono vagliate prima di essere pubblicate e non possono essere anonime, a garanzia dell'affidabilità di questo strumento.

Infojobs

Una valida alternativa a Indeed può essere individuata in Infojobs, che ha il pregio di garantire ricerche mirate in virtù di filtri che consentono di scegliere e impostare il tipo di contratto desiderato, i chilometri massimi di distanza, la posizione geografica, il settore, il grado di esperienza richiesta, lo stipendio, la data in cui l'annuncio è stato pubblicato e diversi altri parametri. Chi è interessato a candidarsi è tenuto a creare un account a registrarsi - mentre questo non avviene su Indeed - e poi è possibile redigere una lettera di presentazione. Attraverso l'account, è facile monitorare l'andamento delle candidature e scoprire quali datori di lavoro hanno visualizzato il curriculum.

Perché scegliere Infojobs

Una delle caratteristiche più interessanti di questo portale va individuata nella sua versatilità, che si traduce in una grande varietà di funzioni a disposizione. Chi lo desidera, per esempio, può rendersi non visibile o nascondersi da alcune aziende. Ciò è utile, tra l'altro, quando si lavora in un'impresa ma si è intenzionati ad andare via, e quindi ci si può dedicare alla ricerca di un nuovo impiego senza farlo sapere all'azienda presso cui si è assunti.

Monster

Un terzo portale che merita di essere utilizzato a questo scopo è Monster, che fa dell'attendibilità e dell'esperienza i propri fiori all'occhiello. Anche in questo caso, si può decidere di pubblicare il curriculum e scegliere se mostrarlo alle aziende, mentre è molto utile la sezione del sito in cui vengono forniti suggerimenti per la ricerca del lavoro, con preziosi consigli non solo per chi ha appena concluso il proprio percorso scolastico, ma anche per coloro che hanno intenzione di ricollocarsi avendo una lunga esperienza alle spalle.