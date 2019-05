Cagliari, la sfida di Truzzu: “Sì agli spettacoli e ai grandi concerti rock all’Anfiteatro romano”

Riportare gli spettacoli all’anfiteatro romano. L’impegno è quello di Paolo Truzzu, candidato sindaco del centrodestra alle prossime comunali. I mega concerti rock hanno animato l’arena romana nei primi anni del nuovo millennio. Poi la legnaia (le tribune di legno e acciaio che accoglievano gli spettatori) ha cominciato a deteriorarsi e a rovinare le antiche gradinate. Da qui la decisione del Mibact nel 2011 di levarle per consentire il (delicatissimo) restauro del monumento. Un’operazione, andata avanti per le lunghe prima per il reperimento dei fondi e poi anche a causa della concertazione con la Soprintendenza, che è ancora in corso assieme a una campagna di scavi archeologici. Di fatto da 10 anni il monumento è chiuso, solo ultimamente una piccola porzione dell’area (esterna al cantiere) è stata aperta alle visite.

Sull’utilizzo futuro del monumento Soprintendenza e Comune di Cagliari hanno sempre parlato di possibilità di riapertura del sito agli spettacoli, ma sono di piccoli eventi in grado di accogliere non più di 500, o al massimo mille, persone.

“Intanto l’anfiteatro romano un monumento che va reso visitabile”, dichiara Truzzu, “e se il Comune non è grado di farlo allora va dato a un soggetto che sia in grado di tenerlo aperto al pubblico e poi va riutilizzato come luogo per gli spettacoli. Non capisco”, aggiunge, “perché negli altri teatri simili dall’Arena di Verona alla Sicilia li fanno e qui no. Se c’è la possibilità di fare i grandi eventi del passato perché non farli? Serve un progetto che va presentato e discusso con la Soprintendenza”.

