Sarroch, sbuca un cervo sulla 195 e colpisce un auto: danni per mille euro

Un cervo centra un auto in corsa sulla 195: nessun ferito, ma tanta paura a bordo. E poi c’è la la macchina che riporta danneggiamenti per un migliaio di euro. L’episodio ieri notte sulla 195, all’altezza del Blu Fan. Un’auto si dirigeva verso Pula poco prima di mezzanotte, quando “all’improvviso”, racconta Pietro Tatti, 20 anni di Capoterra, “un cervo sbuca dalla destra e colpisce l’auto lateralmente. Quasi mille euro il conto dei danni. Né io né il passeggero a bordo ci siamo fatti nulla e non mi sono spaventato. Ma”, conclude, “proprio non pensavo che ci fossero cervi in quella zona”.

