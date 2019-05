Madre e figlie morte nella loro casa, “non c’era cibo nell’appartamento”. Morte di fame nella loro casa. E trovate dopo più di un mese, forse due. Una tragedia agghiacciante quella che si è consumata a Vienna, vittime una donna di 45 anni e le sue gemelle di 18. I dettagli su Quotidiano.net: “Una storia di disagio estremo, certificato dall’esito dell’autopsia sui tre cadaveri, trovati martedì scorso in un condominio di Floridsdorf, 21esimo distretto della capitale austriaca. “Sono morte di fame”, recita come una sentenza il certificato del medico legale. L’esame autoptico ha stabilito innanzitutto che la morte risale tra fine marzo e inizio aprile. Non ci sono tracce di avvelenamento, precisano gli inquirenti che fin dai primi istanti avevano escluso la pista dell’omicidio”.

L'articolo Madre e figlie morte nella loro casa, “non c’era cibo nell’appartamento” proviene da Casteddu On line.