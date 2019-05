SIURGUS DONIGALA, Sabato 25 si parla di violenza di genere con le associazioni “Luna e Sole” e “Penelope”

Sabato 25 maggio, alle 17, nella sala del centro polifunzionale di Siurgus Donigala, in via San Giovanni XIII, si parlerà di violenza di genere. L’incontro sarà presentato da Marinella Canu, presidente dell’associazione “Luna e Sole” . Dopo i saluti del sindaco Antonello Perra, interverranno Gianfrancesco Piscitelli, avvocato ed esperto in investigazioni e criminologia, presidente di “Penelope Sardegna” e responsabile per la Sardegna dell’associazione “Gens Nova”, Emanuela Piredda, psicologa e criminologa, vicepresidente “Penelope Sardegna”, Claudia Pilloni, educatrice e consigliera “Luna e Sole”, Antonietta Scanu, facilitatrice nelle relazioni di aiuto. Lo slogan “con te… mai più sola” caratterizza tutte le iniziative delle associazioni Luna e Sole e Penelope, impegnate in prima linea contro la violenza di genere. Durante l’incontro sarà esposta una mostra fotografica sul tema della violenza di genere di Giuseppe Canu, Rita Bacchiddu, Maurizio Addis e Pasquale Tanda. (cp)

