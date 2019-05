Anche il Liceo Scientifico ai Campionati studenteschi nazionali L’allenatrice: “Una grande opportunità sia per i ragazzi che per la scuola”

Tornano a casa senza premio, ma alunne e alunni del Liceo Scientifico “Mariano IV d’Arborea” che lo scorso weekend hanno partecipato alle finali nazionali dei campionati studenteschi, riportano in Sardegna un’esperienza di arricchimento a livello oltre il mare, la prima per alcuni dei ragazzi.

La squadra allieve di calcio a 5, accompagnata dai docenti Giacomo Chiesa e Marcello Saba, ha disputato la finale nazionale a Giulianova, in provincia di Teramo, posizionandosi 18esima.

Le squadre allieve e allievi di pallavolo, invece, accompagnate dalle docenti Lucia Sanna, Helga Spiga, Claudia Mereu e Maria Antonia Sedda, hanno disputato le finali nazionali a Bari, conquistato la 14esima posizione i ragazzi, e la 16esima le ragazze.

“Anche se non abbiamo conquistato i primi posti”, commenta la professoressa Lucia Sanna, una delle accompagnatrici, “è stato un bell’esercizio e una grande opportunità, sia per i ragazzi che per la scuola”.