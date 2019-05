Gesuino Némus a Oristano, Neoneli e Ghilarza per presentare il suo nuovo libro

Per le anteprime Licanìas

Continuano le anteprime di Licanìas, il festival di casa a Neoneli, con Gesuino Némus, già tra i protagonisti del festival nel 2016. Lo scrittore sarà a Oristano, domani, venerdì 24 maggio, al Centro Servizi Culturali, in via Carpaccio 9, alle ore 19.

Caso letterario del 2016 con “La teologia del cinghiale” (Premio Campiello Opera Prima, Premio Selezione Bancarella, Premio letterario Osilo, POP16 Premio Opera Prima e Premio John Fante 2016), lo scrittore ogliastrino presenta il suo nuovo libro “Il catechismo della pecora”, pubblicato da Elliot Edizioni e ambientato a Televras, piccolo borgo di fantasia in Sardegna. Mezzo secolo di storia narrato attraverso i miti culturali e politici degli anni Sessanta e Settanta (come il terrorismo, latitanti e pentiti inclusi), che ritornano prepotenti in questa nuova avventura narrata da Gesuino Némus, pseudonimo e alter ego letterario di Matteo Locci, nato a Jerzu nel 1958, trapiantato a Milano all’età di sedici anni e approdato alla scrittura a cinquantacinque con il suo libro covato per una vita, “La teologia del cinghiale”, dopo aver fatto i più svariati lavori, dal contadino all’attore, dall’operaio all’editor per le case editrici.

Némus presenterà il suo nuovo libro questa sera alle ore 19 a Neoneli, nella Sala Comunale, e sabato 25 a Ghilarza, alla Torre Aragonese, sempre alle 19. Da giovedì 6 a domenica 9 giugno microfoni e riflettori si trasferiscono a Neoneli per l’edizione 2019 del festival: quattro giornate fitte di incontri e presentazioni letterarie, mostre, concerti, con Massimo Zamboni, Giuseppe Culicchia, Tiziano Scarpa, Aldo Nove, Piergiorgio Odifreddi e Roberto Cotroneo tra gli ospiti di spicco.

Giovedì, 23 maggio

L'articolo Gesuino Némus a Oristano, Neoneli e Ghilarza per presentare il suo nuovo libro sembra essere il primo su LinkOristano.it.