A Seneghe le premiazioni del concorso oleario Montiferru

A Seneghe le premiazioni del Premio Montiferru tra seminari e degustazioni

Seneghe ospita sabato prossimo, 25 maggio, la XXVI edizione del Premio Montiferru, premiazioni del concorso oleario internazionale nel quale i partecipanti si contendono riconoscimenti e menzioni nelle classiche categorie del concorso: DOP/IGP, Biologici, Monocultivar, Pluricultivar, Frantoiani e Internazionali. E’ prevista l’attribuzione di Menzioni d’onore e Gran Menzioni.

L’appuntamento è fissato per le 16, nella storica Casa Aragonese.

L’evento prevede un approfondimento scientifico sulle connessioni tra i cambiamenti climatici e l’olivicoltura, a cura del professor Maurizio Mulas del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari.

In conclusione l’Amministrazione guidata dal sindaco Gianni Oggiano propone una degustazione dei prodotti enogastronomici del territorio, che si sono distinti per la loro eccellenza in ambito nazionale.

Ad organizzare il Premio nazionale per l’olio extravergine d’oliva Montiferru un Comitato di cui fanno parte la Camera di Commercio di Oristano, il Comune di Seneghe, le Agenzie regionali Laore Sardegna e Agris Sardegna, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, l’Università di Cagliari e l’Unione dei Comuni Montiferru Sinis.