Incidenti stradali in aumento in provincia di Oristano

Più feriti e più decessi. I dati elaborati dalla Prefettura di Oristano

Nel 2018 gli incidenti stradali in Provincia di Oristano sono aumentati rispetto all’anno passato. Lo si evince dall’indagine statistica sugli incidenti stradali nel territorio della Provincia, curata dalla Prefettura di Oristano, scaturita dall’elaborazione dei dati forniti dalla Polizia di Stato (Sezione Polstrada Oristano), dall’Arma dei Carabinieri e dalle Polizie locali dei Comuni della provincia.

I sinistri, seppur aumentati rispetto all’anno passato (583 nel 2018 contro i 562 del 2017), sono diminuiti rispetto al 2016, quando gli incidenti registrati erano stati a 666, superando il 2015 con 628 incidenti.

I decessi nel 2018 sono aumentati di poche unità rispetto all’anno precedente, rimanendo comunque nella media: 8 nel 2018 rispetto ai 6 del 2017, 9 nel 2016 e 13 nel 2015.

In aumento anche il numero dei feriti: 243 nel 2015, 239 nel 2016, a 145 nel 2017 e 168 nel 2018.

I conducenti che hanno avuto un incidente lo scorso anno in provincia di Oristano sono stati per più di due terzi uomini, in età compresa tra i 35 e i 55 anni.

La maggior parte dei sinistri, 406 su 583 totali, sono avvenuti su strada urbana.

Giovedì, 23 maggio 2019

