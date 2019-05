Nella tarda mattinata di oggi, a Sestu, i Carabinieri della stazione del paese hanno arrestato per tentata estorsione e violazione di domicilio Davide Zoncheddu, 45enne del posto con precedenti di polizia. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente da alcool, è stato bloccato dai militari all’interno dell’abitazione della madre 72enne, che stava minacciando con un’ascia per farsi consegnare del denaro. Zoncheddu, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nessun ferito.

L'articolo Sestu, ubriaco minaccia la madre anziana con un’ascia: “Dammi i soldi” proviene da Casteddu On line.