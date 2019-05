Festa del vino con "Cantine Aperte"

(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAG - Tour tra i vigneti in bici, ape calessino o carrozza trainata da cavalli, degustazioni, laboratori, sonorità jazz e bossa nova tra i filari. Ritorna in Sardegna con un intrigante programma nel weekend del 25 e 26 maggio "Cantine Aperte", un appuntamento imperdibile per appassionati di enologia ed enoturismo. Occasione per toccare con mano quanta tecnologia, passione, competenza sia necessaria per produrre il vino. E prima ancora uve di pregio. Organizzato dal Movimento Turismo del Vino, l'evento coinvolge quest'anno 13 aziende. In ognuna di queste saranno disponibili maestri di cantina, enologi, agronomi per informazioni e curiosità, e sarà ovviamente possibile assaggiare i vini, osservare macchinari e impianti per scoprire questo mondo anche attraverso la storia e le storie dei viticoltori. Alcuni al debutto di "Cantine Aperte".

Fine maggio è un periodo ideale per visitare con la giusta atmosfera e calma i luoghi di lavorazione di bianchi e rossi e scoprire il frutto delle ultime vendemmie ma anche del lavoro di annate precedenti. "Credo molto in questa manifestazione, sia come presidente del Movimento Turismo del Vino Sardegna sia come titolare di una delle aziende che questo weekend apre le sue porte ad un crescente numero di enoappassionati - commenta Valentina Argiolas della cantina Argiolas di Serdiana - Le presenze sono in aumento di anno in anno, un ottimo risultato per tutto il turismo enologico. Cantine Aperte è un evento atteso insieme a Calici di Stelle ad agosto, frutto di un grande lavoro di squadra".

Daniela Pinna, titolare delle Tenute Olbios, mette in risalto come "nei secoli il vino sia stato sempre festeggiato. Il vino e la vendemmia visti come piacere dei sensi e del divertimento. E' proprio così che vedo questo momento, un tuffo nel passato e nel presente per conservare il nostro patrimonio agricolo e storico.

Un'occasione che grazie a Cantine Aperte si ripete di anno in anno, una grande festa, un rito propiziatorio che ci unisce, proprio come un tempo". (ANSA).