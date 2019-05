Trentaquattro candidati – tra i quali ci sono i tre consiglieri comunali uscenti Alessio Mereu, Pierluigi Mannino e Antonello Floris – per la lista di Fratelli d’Italia a Cagliari. Il partito esprime il candidato a sindaco del centrodestra, Paolo Truzzu, e spera di avere lo stesso effetto-traino capitato qualche mese fa per le Regionali in Abruzzo, dove il candidato a presidente (poi risultato vincente) era proprio un meloniano. La presentazione è avvenuta nella sede elettorale del partito in via Alghero, e tra i temi principali c’è stato anche quello legato alla sicurezza, da sempre tra i cavalli di battaglia di FdI: “Con noi la città ritornerà ad essere sicura”, ha detto più di un candidato. “Tanta gente e un forte sentimento di fiducia nella nostra forza”, così si legge sulla pagina ufficiale Facebook di Paolo Truzzu, “alla presentazione delle liste di Fratelli d’Italia Cagliari per le Comunali del 16 giugno. Abbiamo chiuso, anche, la campagna elettorale per le Europee e questa domenica voteremo in massa Antonella Zedda“.

Ma, ovviamente, i fari sono già accesi sull’appuntamento elettorale del sedici giugno prossimo: “A Cagliari, come in Europa, noi non ci accontentiamo. Noi facciamo di più”.

L'articolo Fratelli d’Italia presenta i candidati consiglieri: “Con Paolo Truzzu sindaco Cagliari sarà una città sicura” proviene da Casteddu On line.