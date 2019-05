Gianni Morandi è a Cagliari, fan già “impazziti” a caccia di un selfie con il cantante-attore

Gianni Morandi ritorna a Cagliari per presentare, insieme al resto del cast, le riprese della terza stagione della fortunatissima fiction televisiva L’Isola di Pietro, ambientata nel magnifico scenario di Carloforte. Il cantante e attore, insieme a Chiara Baschetti, Alma Noce, Caterina Murino e Christian Cocco, è pronto a svelare anche qualche novità – non tutte, senno che gusto c’è? – della nuova serie. Insieme a tutti gli attori, a Villa Devoto, domani – venerdì 24 maggio – è prevista anche la presenza del presidente della Regione Christian Solinas e dell’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa. Intanto, tra i tantissimi fan di Morandi è scattata la “Gianni-mania”. Tutti sperano di poterlo incrociare per le vie di Cagliari per poter fare un selfie-ricordo con l’eterno ragazzo della canzone italiana.

