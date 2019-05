"Air Italy accetti proposta su Olbia"

(ANSA) - OLBIA, 23 MAG - I lavoratori di Air Italy e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpav e Cobas del lavoro privato danno il via libera alla proposta della Regione sui voli da e per Olbia e chiedono alla compagnia aerea di accettare i termini dell'accordo. Lo fanno attraverso un documento sottoscritto dalle sigle sindacali e approvato dall'assemblea riunita con urgenza, per discutere delle novità sulla continuità territoriale. Il documento è stato già inviato al ceo di Air Italy, Rossen Dimitrov.

"L'assemblea ha deliberato all'unanimità l'accettazione della proposta formulata dalla presidenza della Regione, divulgata tramite gli organi di stampa, che è stata ritenuta dai lavoratori assolutamente valida nell'immediato e anche in prospettiva della futura continuità", scrivono i sindacati al manager del vettore chiedendo "che nel piano industriale di imminente predisposizione, la Sardegna abbia un ruolo di rilievo nel mercato del trasporto aereo nazionale e internazionale". Per parlare di queste due questioni, l'assemblea sollecita Dimitrov perché convochi un incontro "diretto e immediato a Olbia".

Nel frattempo da Air Italy ribadiscono che la proposta della regione sarda non è ancora stata ufficializzata. Rossen Dimitrov, chief operating officer del vettore ha inviato un messaggio ai lavoratori spiegando che "sono trascorse più di 21 ore dall'incontro tra Regione Sardegna e Alitalia durante il quale si è svolto ieri il dibattito sui voli di Continuità Territoriale su Olbia. Vari media hanno pubblicato articoli su questa proposta, anche se ci sono dettagli contrastanti, ed è stato riferito che Air Italy abbia 48 ore per rivedere, valutare e rispondere rispetto a questa proposta. Tuttavia, nulla è possibile fare fino a quando la proposta dichiarata non sarà effettivamente ricevuta da Air Italy, e fino a questo momento non è così.(ANSA).