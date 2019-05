Su Tenore de Neoneli cantat in Aristanis sa vida de Gramsci

Su Tenore de Neoneli presentat a is 18.00 de oe s’ispetàculu suo intituladu “Gramsci, un’Òmine, una Vida”.

Est unu cuntzertu in contu de sa vida e de s’òpera de Antoni Gramsci. S’addòbiu est in su Tzentru pro is servìtzios culturales de Aristanis.

In s’ispetàculu, a su tenore de Neoneli dd’acumpàngiant is sonadores Orlando e Eliseo Mascia.