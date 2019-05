Niente sole e niente mare: nel fine settimana torna la pioggia

Dovranno essere lasciati ancora negli armadi costumi da bagno e indumenti estivi e per la prima tintarella al mare si dovrà attendere ancora. Nel fine settimana in provincia di Oristano e in Sardegna il cielo sereno e le piacevoli temperature primaverili degli ultimi giorni lasceranno spazio al maltempo.

Le previsioni dell’ArpaSardegna, il settore meteo del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale, annunciano cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato per le giornate di sabato e domenica.

Le temperature minime saranno stazionarie nella giornata di sabato e in calo in quella di domenica, mentre le massime tenderanno ad una progressiva e moderata diminuzione.

I venti soffieranno deboli prevalentemente dai quadranti orientali tendenti a disporsi da quelli settentrionali nel corso di domenica.

I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento dalla serata di sabato.

Giovedì, 23 maggio 2019

