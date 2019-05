Apre il nuovo box della CrossFit CostaOvest. È il più grande in Sardegna

Apre i battenti sabato prossimo, in Via Valle d’Aosta 7, a Oristano, un nuovo box di CrossFit che è già un primato. Con i suoi 650 metri quadrati sarà infatti il più grande della Sardegna. A gestirlo sarà la Società Sportiva CrossFit CostaOvest, che conta sette istruttori qualificati e opera in città da oltre cinque anni con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico, ma anche quello mentale, attraverso la pratica di discipline basate sulla ginnastica, pesistica e condizionamento metabolico.

La nuova struttura sportiva, realizzata con particolare attenzione alle moderne tecniche del settore, si compone di un’ ampia sala attrezzi e un’area di CrossFit.

Il CrossFit. Nel campo del fitness è la tendenza del momento, ma per capire il successo ottenuto dal CrossFit a livello mondiale basta ricordare le oltre tredicimila palestre (che si indicano con il termine di “box”) affiliate negli ultimi dieci anni, o le numerose stars che ne hanno fatto il loro allenamento preferito. Brevettata in California negli anni 70, questa pratica sportiva si basa su un nuovo approccio all’esercizio fisico ed è insieme un vero e proprio sport agonistico.

In un’unica sessione e sotto la direzione attenta di istruttori qualificati, propone esercizi di cardio, corpo libero e sollevamento pesi, che richiedono un impegno ad alta intensità e ad intervalli prefissati e l’utilizzo di vari strumenti provenienti da diverse discipline, come il sollevamento pesi stile olimpico e il vogatore. Una vera e propria sfida con se stessi che consente di ottenere evidenti benefici per il fisico, ma anche la capacità di sopportare fatica e stress e, quindi, sviluppare autostima e sicurezza.

CFCostaOvest. Una nuova filosofia del fitness abbracciata dalla Società Sportiva Dilettantistica CFCostaOvest, che già dal 2013 vanta un gruppo di istruttori certificati, affermatisi grazie alla loro solida preparazione e ai continui aggiornamenti.

Affiliato e certificato ufficialmente, CrossFit CostaOvest è uno dei box appartenenti al TEAM REEBOK.

Se, comunque, qualcuno volesse seguire un’attività meno impegnativa, nessun problema. I programmi di allenamento della SSD CFCostaOvest prevedono diverse discipline tra le quali la ginnastica, body building, suspension training e aerofit. Si avvalgono di una moderna e ampia sala attrezzi e sono studiati da tecnici qualificati in collaborazione con dottori di scienze motorie che con la loro esperienza e collaborazione garantiscono un corretto sviluppo, sia ai grandi che ai piccoli.

Prevista anche la collaborazione con diverse figure professionali: osteopati, fisioterapisti, medici e nutrizionisti. La società CFCostaOvest è inoltre una società di Pesistica Olimpica riconosciuta FIPE e chiunque voglia avvicinarsi a questa disciplina potrà allenarsi per poi competere nelle gare regionali e nazionali, seguito ovviamente da tecnici federali accreditati.



Info. Il nuovo box della SSD CFCostaOvest è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 22,30 e con orario ridotto anche il sabato e la domenica.

E’ possibile richiedere una lezione di prova gratuita e forme di abbonamento con orari e costi personalizzati.

Per gli amanti del fitness e del benessere è imperdibile l’appuntamento con l’inaugurazione del box di CrossFit e con la sala attrezzi di Via Valle d’Aosta 7, fissato per le 17,00 di sabato prossimo 25 maggio.

Ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito internet www.crossfitcostaovest.com o al numero di telefono 0783. 393732.