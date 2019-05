“E’ stata un’ottima iniziativa”, commenta il sindaco Emanuele Cera, “molto partecipata, che ha contribuito, oltreché a dotare la residenza per anziani del paese di un nuovo e prezioso strumento di lavoro, a promuovere la solidarietà e l’aggregazione sociale. In questo caso, il doppio ruolo che la manifestazione ha ricoperto, assume un’importanza ancor maggiore, visto che trova coinvolti gli ospiti della struttura, sostenuti dal personale addetto e da i tanti cittadini che hanno partecipato e contribuito con l’offerta di beni e prodotti da rivendere per raggiungere il nobile fine dell’acquisto di attrezzature a beneficio degli anziani stessi”.

“Non posso non esprimere gratitudine”, prosegue Cera, “all’azienda ADI 2009 che da oramai qualche anno gestisce magnificamente la struttura realizzata dal Comune, all’AUSER, che ogni qualvolta viene chiamata in causa risponde sempre in maniera positiva e collaborativa ed a tutti i cittadini che hanno contribuito per l’ottima riuscita della manifestazione”.

Giovedì, 23 maggio 2019

L'articolo Grazie alla Fiera del dolce un nuovo letto elettrico per gli anziani sembra essere il primo su LinkOristano.it.