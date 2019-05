Sardegna, due rari avvoltoi capovaccai si sono stabiliti a Porto Conte

Una coppia di rari avvoltoi capovaccai si è stabilita da due mesi nell’area di Porto Conte. Il fenomeno – considerato eccezionale per la presenza in Italia di appena 10-13 coppie di questa specie in via di estinzione nel mondo – è una conseguenza inaspettata e gradita delle misure di tutela adottate dal progetto Life Under Griffon Wings insieme al Parco Regionale di Porto Conte per la salvaguardia dell’avvoltoio grifone.