Domusnovas, Tumori Femminili e sport 2019

Una due giorni di informazione, sport e riabilitazione psicofisica per contrastare i tumori! Sabato 25 maggio dalle ore 9,30 a Domusnovas al Montegranatico in Piazza Matteotti si terrà il convegno “Tumori Femminili: Sport e riabilitazione psicofisica” promosso da Fidapa Sulcis, Fondazione Taccia e il progetto Mai Più Sole contro il tumore ovarico mentre domenica 26 maggio dalle ore 9,30 avrà luogo “Sulcis in Rosa Tumori Femminili e Sport 2019”, una camminata tutta al femminile, inserita nella settimana dello sport e che ha già raggiunto oltre 400 iscrizioni!

Il convegno del sabato mattina sarà coordinato da Daniela Cadeddu, aprirà i lavori Maria Chiara Basciu, Presidente di Fidapa Bpw Italy, Sezione Sulcis, seguiranno i saluti di Albachiara Bergamini, referente per la Sardegna della Fondazione Taccia e responsabile del Progetto Mai Più Sole contro il tumore ovarico, di Massimiliano Ventura, Sindaco di Domusnovas, di Ida Gasperini, Presidente Fidapa Bpw Italy Distretto Sardegna.

Daniele Farci, Oncologo dell’Ospedale Armando Businco di Cagliari e Consigliere Nazionale AIOM spiegherà lo studio “I numeri del cancro e l’importanza della prevenzione oncologica”, Antonio Macciò, Responsabile della Ginecologia Oncologica dell’Ospedale Armando Businco di Cagliari interverrà con la relazione dal titolo “Cancro, sintomi associati ed attività fisica”. Andrea Figus, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Plastica e Microchirurgia dell’ Azienda Ospedaliera e Universitaria di Cagliari e Professore Associato di Chirurgia Plastica dell’Università di Cagliari esporrà “La ricostruzione mammaria e lo sport”. A seguire Maria Felicina Atzeri, psicologa e psiconcologa con “Donne e benessere psicofisico”,

Gli interventi dei medici specialisti saranno intervallati dalla proiezione di video del progetto Mai Più Sole e le testimonianze delle pazienti e persone a loro vicine Daniela Tocco, Paola Morelli, Sonia Aresu, Daniela Cadeddu e Valentina Ligas.

Domenica 26 Maggio la prima edizione di ”Sulcis in Rosa Tumori Femminili e Sport 2019” avrà inizio alle ore 9,30.

Alle ore 9,00 ci sarà il ritrovo in Piazza Matteotti. La partenza avverrà proprio in Piazza Matteotti, il percorso proseguirà per Via Cagliari, Via Nuraghe, strada vecchia per la grotta, Chiesa di San Giovanni e visita guidata alla grotta, strada nuova per la grotta, Piazza Don Giovanni Frongia e ristoro finale.

L'articolo Domusnovas, Tumori Femminili e sport 2019 proviene da Casteddu On line.