INDUSTRIA, Ennas (Lega): “Da oggi domande per ammortizzatori sociali ai lavoratori ex Alcoa/Sider Alloys”

Il decreto di ripartizione delle risorse finanziarie alle Regioni per il 2019, destinate gli ammortizzatori sociali in deroga, che consentirà l’erogazione delle somme ai numerosi lavoratori da tempo in attesa delle liquidazioni, è stata registrata alla Corte dei conti.

Ora, la Regione Sardegna, a cui spettano oltre 12,2 milioni di euro, aprirà il sistema Sil (dalle 13 di oggi), dove potranno essere inoltrate le singole pratiche.

“Da quando si è insediata la Giunta con l’assessore Zedda – ha commentato Michele Ennas, consigliere regionale della Lega Sulcis – abbiamo interloquito con le rappresentanze sindacali per monitorare lo stato di avanzamento della pratica e operare nel più breve tempo possibile con il Sil appena ci fossero le condizioni. Il giorno del vertice romano al Mise la questione sembrava definitivamente risolta, salvo dover attendere ancora dei lunghi giorni. Con questo stanziamento tanti padri e madri di famiglia potranno avere quel minimo di sostegno che manca da mesi”.