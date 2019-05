Nubi fosche nei cieli sardi: scoria ereditata dalla precedente Giunta regionale (Giorgio Fresu)

Nubi fosche si addensano nei cieli sardi. Air Italy potrebbe abbandonare definitivamente la Sardegna: “Non è più percorribile un accordo sulle rotte Olbia-Fiumicino e Olbia-Milano”, ha dichiarato l’attuale amministratore delegato, Rossen Dimitrov, rifiutando decisamente l’invito al tavolo della Regione, convocato dal presidente Solinas, per affrontare il tema della continuità territoriale aerea da e per l’Isola. Ma il fatto non ci sorprende.

Il trasferimento dell’hub della Compagnia a Malpensa, un anno fa, era stato un segnale molto eloquente. Sicuramente premonitore. Dimitrov non ci pensa proprio a condividere Olbia e la continuità territoriale con Alitalia. “Non ci fidiamo dell’altra compagnia e, quindi, per noi è impossibile qualunque accordo sui voli dal primo giugno in poi”, avrebbe velenosamente affermato. Dopo asserzioni così categoriche, è concreto il pericolo dell’annullamento di molte prenotazioni per l’estate. Ma, soprattutto, sarebbero a rischio centinaia di posti di lavoro.

Bisognerà capire se nei prossimi giorni da Air Italy arriveranno indicazioni sullo smantellamento della base di Olbia. Resta la preoccupazione per il possibile, e mai smentito, trasferimento degli oltre 500 dipendenti della compagnia qatariota a Milano Malpensa. Una situazione pesantissima, che i Sardi subiscono, a causa di una disputa tra Alitalia e l’ex Meridiana che va avanti da troppo tempo. Una delle tante scorie ereditate dalla precedente Giunta regionale. Questi sono i risultati.

Giorgio Fresu (da “Tepilora.info”)

(sardegna.admaioramedia.it)