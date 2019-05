Basket: playoff; Brindisi-Sassari 87-92, sardi in semifinale

Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari 87-92 in gara-3 dei playoff del campionato di serie A di basket. Sassari si porta sul 3-0 e si qualifica alle semifinali.

"Devo fare i complimenti a tutta Brindisi, a questa società che ha fatto un gran lavoro, e lo testimoniano i riconoscimenti negli LBA Awards attribuiti a un suo dirigente, il secondo posto del suo coach e i premi a Moraschini e John Brown. I complimenti vanno anche a tutto lo staff e ai giocatori perché questo club ha disputato un campionato incredibile giovando una pallacanestro eccellente - dice coach Gianmarco Pozzecco - Grazie anche al pubblico, è stato uno spettacolo straordinario vedere la partecipazione calda per incitare la loro squadra ma anche la sportività mostrata nei nostri confronti. I miei ragazzi hanno vinto la diciannovesima partita di fila, non potete lontanamente immaginare quanto io sia orgoglioso di loro. Non ho più aggettivi per descrivere la mia gioia e la gratitudine nei confronti della società per avermi portato qui, nei confronti del mio staff per il lavoro quotidiano, e nei confronti dei miei ragazzi per rendermi partecipe di questa favola bellissima che stiamo vivendo insieme con tutta l'isola".