Il musicista olandese Ben van Oosten inaugura il V Festival organistico internazionale

Con un concerto di Ben van Oosten, tra i massimi esperti mondiali della musica organistica francese, venerdì 24 maggio alle 20 nella Cattedrale di Cagliari prende il via il V Festival organistico internazionale.

Promosso dal Conservatorio di Cagliari, con con la direzione artistica di Angelo Castaldo, il festival quest’anno è sottotitolato “Il secolo giovane”, ed è dedicato alla musica organistica italiana del ‘900.

Oltre al concerto inaugurale di venerdì, l’eccezionale presenza a Cagliari di van Oosten sarà anche l’occasione per proporre, nell’ambito del programma “Erasmus”, due giorni di masterlcass dedicate agli studenti di Organo del “Da Palestrina” ma anche ad esterni. Il concertista olandese la terrà nell’Auditorium del Conservatorio giovedì 23 e venerdì 24 maggio dalle 14,30alle 19,30.

Ben van Oosten ha studiato organo e pianoforte al Conservatorio “Sweelinck” di Amsterdam e a Parigi. Dal 1970 tiene tournée concertistiche e masterclass nelle più prestigiose sedi internazionali.

È professore di organo al Conservatorio di Rotterdam. Le sue incisioni delle otto Sonate per Organo di Alexandre Guilmant e dell’Opera omnia per organo di César Franck, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, Charles-Marie Widor e Marcel Dupré sono state premiate con diversi premi internazionali (inclusi l’Echo Klassik, Preis der deutschen Schallplattenkritik, Choc du Monde de la Musique e il Diapason d’Or). È anche autore della biografia completa di Widor intitolata: Charles-Marie Widor – Father of The Organ Symphony.

È stato onorato in tre occasioni dalla Société Académique Arts, Sciences, Lettres a Parigi. Il governo francese l’ha insignito Chevalier (1998) e Officier (2011) dell’Ordre des Arts et des Lettres, e nel 2010 Cavaliere dell’Ordine del Leone olandese da Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi. Ben van Oosten è organista titolare presso la Grote Kerk all’Aia e direttore artistico del Festival internazionale d’organo che lì si tiene ogni anno.

Dopo l’anteprima di questa settimana, il Festival organistico riprenderà in autunno con la “Settimana organistica” e concerti organizzati in collaborazione con i conservatori di Sassari e Brescia.

