CAGLIARI, Arte per il sociale: evento di beneficienza sabato 24 e domenica 25 maggio al Lazzaretto

L’associazione “Cultura e solidarietà Giuseppe Mazzini” ha organizzato, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 maggio, un evento di beneficenza che si terrà presso uno degli scorci più belli della città, il Lazzaretto di Cagliari.

Per l’evento è stato ideato un connubio tra arte e solidarietà i cui veri protagonisti saranno proprio le opere d’arte, donate da quotati artisti locali e acquistabili durante mostra. Il ricavato verrà devoluto all’associazione Peter Pan e verrà utilizzato per il rinnovo delle attrezzature della palestra e dei laboratori tessile e di ceramica, utili per lo svolgimento delle varie attività dei ragazzi seguiti presso la struttura. Sabato 24, alle 17, ci sarà l’apertura della mostra e la presentazione dell’evento; domenica 25, invece, a partire dalle 10.30, avrà luogo il convegno con esperti, medici e vari rappresentanti delle tante associazioni operanti nel campo dell’inclusione sociale.

Tra gli autori delle opere d’arte scelte per la mostra spiccano i nomi di Antonello Ottonello, Rene’ Rijnink, Luigi Crobu, Fausto Puxeddu, Francesco Cogoni, Mariano Chelo, Jenny Atzeni, Ellebi Artemare, Sabina Murru.

Laura Pisano

(sardegna.admaioramedia.it)