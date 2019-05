Nuova polemica sulla raccolta dei rifiuti porta a porta a Cagliari. I mastelli sono stati posizionati sul marciapiede. Ma gli spazi stretti costringono i disabili in carrozzina a passare in strada. Succede in via Maddalena all’altezza del numero civico 56. “Una vicina di casa che si muove con l’aiuto della sedia a rotelle ha trovato il marciapiede occupato ed è stata costretta a passare dalla strada dove corrono le auto”, denuncia A.A. “va bene il porta a porta ma servono soluzioni civili”.

L'articolo Porta a porta a Cagliari, i mastelli occupano il marciapiede e le carrozzine finiscono in strada proviene da Casteddu On line.