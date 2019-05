Un’altra nave sequestrata in porto dalla Capitaneria di Oristano Problemi di sicurezza. Ieri un analogo provvedimento per un altro mercantile

Una seconda motonave è stata posta sotto sequestro dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera nel porto industriale di Oristano, dove già ieri era scattato un analogo provvedimento nei confronti di un altro mercantile. Anche in questo caso il problema è legato a gravi carenze in termini di sicurezza.

La nave Sea Music, battente bandiera della Repubblica di Moldavia, con lunghezza complessiva di 116 metri e 5392 tonnellate di stazza lorda, era arrivata ad Oristano ieri pomeriggio, proveniente dal porto di Ceuta (in Spagna), per scaricare 3500 tonnellate di silicato di ferro. All’ingresso in porto si è notato, però, come navigasse con un sovraccarico e con la linea che demarca la massima immersione della nave consentita (denominata “occhio di Plimsoll”), completamente sommersa.

Da qui la decisione di fare scattare i controlli.

A bordo della motonave è salito il Nucleo P.S.C. (Port State Control) della Capitaneria che, accertata la violazione, ha sanzionato il comandante del cargo con un verbale amministrativo per un importo pari a 458 euro. Conseguentemente, la nave è stata sottoposta ad ispezione più approfondita. Sono state riscontrate una serie di violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dell’ambiente marino ed inadeguate condizioni di vita e di lavoro a bordo.

La motonave potrà lasciare Oristano solo dopo aver risolto questi problemi.

Ieri un analogo provvedimento aveva interessato la motonave AKASYA 1, battente bandiera delle Comore, arrivata ad Oristano proveniente dal porto di Damietta, in Egitto, per sbarcare 1700 tonnellate di polpe di barbabietola per uso zootecnico.

