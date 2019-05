Innovazione e incentivi alle imprese: conferenza informativa

Si tiene domani a Oristano, promossa da Confcommercio, Confindustria e Confapi

Domani, giovedì 23 maggio la sede di Confcommercio di Oristano, in via Sebastiano Mele 7/g, ospita il convegno dal titolo “Impresa 4.0 opportunità per le pmi.”

“Il piano impresa 4.0 è volto a favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività, la digitalizzazione dei processi, l’efficienza produttiva ed energetica. La quarta rivoluzione, quella digitale, sta trasformando i modi di lavorare in tutti i settori: della produzione, del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti senza escludere nessuno”, spiegano gli organizzatori. “Conoscere questi strumenti, capire come sviluppare e innovare l’impresa attraverso gli incentivi fiscali”, saranno gli argomenti trattati nel convegno”.

Interventi di esperti del settore e tributaristi forniranno testimonianze di imprese che hanno innovato sfruttando gli incentivi.

L’iniziativa nasce dall’intesa tra Confcommercio, Confindustria Centro Nord Sardegna e Confapi Sardegna Oristano che condividono l’obiettivo di informare e creare opportunità ma soprattutto il piacere di lavorare insieme e fare rete per un sistema imprenditoriale capace di vivere questi cambiamenti come un’opportunità.

L’appuntamento è fissato per le 16:45.

Mercoledì, 22 maggio 2019

