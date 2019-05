Villacidro, aprono una scuola per bimbi abusiva in una casa di campagna: denunciati

Questa mattina, a Villacidro, i carabinieri assieme a al Nas di Cagliari hanno segnalato all’autorità amministrativa due persone, un uomo di 38 anni e una donna di 54anni, per aver attivato una scuola dell’infanzia senza le previste autorizzazioni, all’interno di un immobile (di tipo e destinazione d’uso del tutto incompatibili con la specifica attività) in località Su Suergiu.

Negli ultimi mesi i carabinieri avevano notato che, tra le ore 8 e le 9.30 circa, alcune auto si fermavano di fronte a quell’immobile e dalle stesse auto solitamente scendevano adulti e bimbi, che poi entravano nella struttura. Scena inversa si verificava durante il pomeriggio.

I militari hanno quindi appreso che all’interno di quella struttura i bimbi venivano accompagnati per frequentare la scuola. Nello steso periodo anche ai militari del nas veniva segnalata, in forma anonima, l’esistenza di una scuola dell’infanzia abusiva nelle campagne di Villacidro. E stamattina i carbineiri hanno potuto verificare che effettivamente quella che poteva sembrare una casa di campagna, altro non era che un edificio utilizzato come scuola.

I bambini venivano accolti al mattino, accompagnati dai propri genitori, lì trascorrevano gran parte della giornata consumando il pranzo fornito dai loro stessi genitori, per poi essere ripresi nel pomeriggio e da ulteriori accertamenti è risultato che la scuola era stata attivata senza alcun tipo di autorizzazione.

Pertanto, stamattina, i carabinieri della compagnia di Villacidro assieme agli ispettori del Nas di Cagliari hanno proceduto ad ispezionare la struttura, accertandone definitivamente l’illiceità.

Sul posto sono stati fatti intervenire i responsabili dei servizi sociali del comune di Villacidro, che a loro volta, hanno appurato la totale mancanza dei requisiti richiesti per l’avvio di una struttura scolastica.

Ai due responsabili della scuola abusiva è stata, quindi, contestata la mancata autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, con ordine di chiusura immediata, interdizione dell’attività di spazio gioco per minori e divieto di eseguire attività di qualsiasi genere per minori presso la struttura non autorizzata, mediante emissione di ordinanza da parte del sindaco di Villacidro.

Gli accertamenti sono ancora in corso sia per verificare i motivi che hanno indotto i responsabili ad attivare la struttura in modo abusivo sia sul piano igienico sia su quello sanitario, tra cui il rispetto degli protocolli vaccinali.

en.ne.

