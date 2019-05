La bici entra in aula col simulatore: scuola guida per gli studenti Gli alunni della media di Terralba protagonisti del progetto dell’A.S.Po.L. Onlus

Hanno guidato la bicicletta stando in classe, tra segnaletica e situazioni di pericolo stradale. Ieri e oggi gli alunni della scuola media di viale Sardegna a Terralba sono stati protagonisti del progetto “Edustradando 2.0”, promosso dall’Associazione Sarda Polizia Locale “A.S.Po.L. Onlus”.

Il progetto consistente, appunto, in una iniziativa di educazione stradale nelle scuole, attraverso la realizzazione di incontri formativi e l’utilizzo di un simulatore di guida con la bicicletta, uno strumento professionale dotato della più avanzata tecnologia.

“Per gli alunni”, afferma il vicesindaco di Terralba Andrea Grussu, “è stata una importante occasione per cimentarsi nella conduzione di una bicicletta virtuale mettendo in pratica il rispetto delle regole per la circolazione reale nella strada sotto l’attento occhio vigile della polizia locale”.

L’iniziativa nella scuola media del paese si è svolta con la collaborazione dell’amministrazione comunale, particolarmente attenta a questo tipo di progetti educativi.