Prorogata la mostra “Tesori di Fede della Diocesi Arborense tra importazioni e botteghe locali” fino a domenica 9 giugno, al Museo Diocesano Arborense, considerato il successo di visitatori e l’importanza dei contenuti.

La mostra presenta una panoramica degli oggetti, degli arredi e dei manufatti sacri custoditi gelosamente nelle comunità religiose del territorio diocesano (sono presenti oltre 100 pezzi provenienti da 70 delle 85 parrocchie dell’Arcidiocesi), dando ragione della varietà dei culti presenti e del sentire religioso, che si è espresso in una varietà di stili e espressioni artistiche dal XII fino al XX secolo.

Argenti, statuaria, dipinti, tessuti, oggetti devozionali e di arredo sacro raccontano la creatività delle botteghe locali ma anche gli influssi culturali extraisolani, che hanno assunto il ruolo di modelli, tra i quali spicca in particolare la città di Napoli, soprattutto per la scultura in estofado de oro. La mostra si presenta come un unicum, nessuna diocesi infatti ha avuto l’ardire di riunire opere diversificate per tipologie, tecniche e cronologie appartenenti ad un vasto territorio quale quello della giurisdizione ecclesiastica della diocesi arborense.

La mostra è visitabile il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

Mercoledì, 22 maggio 2019

L'articolo Prorogata la mostra Tesori di Fede sembra essere il primo su LinkOristano.it.