Camilla, estetista 19enne di Cagliari: “Senza patente passerò un’estate da disoccupata, sono furiosa”

Tra le mani stringe il foglio rosa conquistato dopo mesi di guide e lezioni “pagate, in totale, mille euro”. Camilla Cossu, diciannovenne cagliaritana, è una delle tantissime giovani “beffate” a causa dell’assenza di esaminatori. In città ce ne sono pochissimi, e i turni di attesa sono quasi “infiniti”. Risultato: a settembre le scadrà il foglio rosa e dovrà rifare tutto daccapo: “Faccio l’estetista, lavoro soprattutto d’estate e, non potendomi spostare con l’automobile resterò”, anche lavorativamente parlando, “ferma, bloccata. Per me è un grossissimo problema, non lavoro tutto l’anno e ho già speso tanti soldi all’autoscuola. Se non cambierà nulla dovrò pagare altri duecento euro per una nuova iscrizione”, spiega, arrabbiata, la diciannovenne. E provare ad andare a bussare in un’altra autoscuola è inutile, perché il problema è a monte. Meglio, è a Roma: “Il ministero non nomina nuovi esaminatori, quindi gli esami calendarizzati sono pochissimi e vengono privilegiati quelli che hanno il foglio rosa in scadenza”.