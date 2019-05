Arcivescovo vittima dei truffatori

C'è anche un arcivescovo tra le vittime dell'organizzazione criminale dedita alle truffe ai danni di parrocchie, conventi, enti religiosi e case di riposo smantellata dai carabinieri del Comando provinciale di Torino.

Si tratta di un alto prelato di 76 anni di Oristano, responsabile di un convento in Sardegna.

I malviventi l'hanno contattato presentandosi come rappresentati di enti locali e dicendogli che gli era stato accreditato un contributo maggiore a quello dovuto. Vittime dello stesso stratagemma suore e preti, con un'età compresa tra i 64 e gli 84 anni, responsabili di istituti religiosi. Le truffe sono state messe a segno in tutta Italia: da Torino a Palermo, passando per Bergamo, Roma e Foggia.