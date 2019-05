Marco Carta, matrimonio all’orizzonte con il fidanzato: “Vorrei anche un figlio”. Le dichiarazioni del cantante cagliaritano a “Vieni da me”, la trasmissione di Caterina Balivo. Parole chiare, quelle di Marco Carta sempre più innamorato: “E’ un passo che voglio fare, non mi dispiacerebbe neanche avere un figlio e in ogni forma, per dare a un figlio quella che a me è mancato. Mi vedo a darmi al 100 per cento a un figlio o a una figlia. Ma è un discorso gigantesco. Qualche tempo fa circolava sul web la voce che mi fossi sposato segretamente ma non è vero. Sicuramente sì, voglio sposarmi. Ma non adesso, perché io non ho 34 anni“, così si è espresso Marco Carta.

