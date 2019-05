Cagliaritano sbaglia aereo finisce a Bari, Selvaggia Lucarelli choc: “Il rincoglionito sei tu”

Il cagliaritano che sbaglia aereo e si ritrova in viaggio per Bari, anzichè per Cagliari – con tanto urla e insulti lanciati alle hostess e al personale presente a bordo del volo, con il video che ha fatto il giro di tutta l’Italia – subisce anche il severo giudizio della presentatrice e giornalista televisiva Selvaggia Lucarelli, che affida al suo profilo personale Facebook uno scritto con la sua “analisi”, condita anche da termini tutt’altro che carini nei confronti del passeggero “sbadato”. Ecco, di seguito, il Lucarelli-pensiero: “Sono due giorni che gira il video del tizio che fa la sceneggiata sull’aereo perchè pensava di essere salito su un aereo diretto per Cagliari e invece era salito su un aereo diretto per Bari. Tutti a individuare le responsabilità della compagnia che per carità, non ha eseguito bene i controlli”.

“Io però”, scrive la Lucarelli, “vorrei dire far notare alcune cose: a) per sbagliare gate devi aver letto male il numero di gate sullo schermo b) per imbarcarti sul volo sbagliato NON hai letto il nome della destinazione sullo schermo al gate c) per non accorgertene alla partenza non hai ascoltato il messaggio del personale di bordo o del pilota. d) se il tuo posto è occupato perchè in due avete lo stesso posto sul biglietto, non ti siedi nel primo posto libero che trovi ma informi il personale di bordo d) sui treni nessuno controlla la tratta, quando sali. Se sbagli, il rincoglionito sei tu. Ecco, la compagnia si interroghi sulla qualità dei suoi controlli, il signore, anzichè urlare e fare la vittima, riconosca di essere un po’ cog***** pure lui però. Che qui non assumersi mai mezza responsabilità è lo sport nazionale”.

