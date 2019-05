“Magasius abetus”: degustazioni e tanta musica, scoprendo le vecchie cantine

A Nurachi rivive l’antica tradizione

Sorseggiare un buon vino, degustare i piatti tipici del Sinis, accompagnati da musiche e canti tradizionali, contaminati dalle melodie pop-rock e dalle musiche tradizionali irlandesi. È questa la proposta di “Magasius abetus”, manifestazione in programma sabato 1° giugno a Nurachi, organizzata dal Comitato Sant’Agostino, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

“Si tratta di un evento”, spiegano gli organizzatori, “che promuoviamo ogni anno con lo scopo di rivivere l’antica usanza di frequentare le cantine del paese per assaggiare i prodotti degli agricoltori locali e passare le serate in compagnia del canto sardo tradizionale”.

A far da contorno alla manifestazione le antiche cantine tipiche del Campidano con i muri in mattoni di “ladiri” e i tetti con “is cannizzadas”, location molto suggestiva.

L’appuntamento è fissato per le 12, nel centro storico di Nurachi, dove, oltre a visitare le cantine, sarà possibile sostare anche negli stand gastronomici e gustare i piatti della tradizione, con pietanze a base di carne e di pesce tipici del territorio.

Tra un bicchiere e l’altro i canti tradizionali “a canzoni longa”, che si alterneranno nelle varie cantine, assieme al gruppo “La Mora” composto da Maurizio Mocci, Alessandro Enna (cantadori prodigio di soli 7 anni), Corrado Pusceddu e Piero Manca. Non mancheranno le esibizioni del canto a chitarra con gli artisti Maurizio Mocci di Riola e Massimiliano Murrighile di Olbia, accompagnati dalla prestigiosa chitarra di Mario Careddu “Arrogalla” di Cabras.

Nelle due cantine protagoniste di “Magasius abetus”, a partire dalle 19, si esibiranno alcuni gruppi isolani emergenti: Le Kanusie, band pop-rock tutta la femminile, che propone i classici anni 70-90 italiani ed internazionali, ma non declina pezzi inediti, scritti e arrangiati dalla stessa band e Molly’s Chamber, con le sonorità folk irlandesi e americane, le atmosfere festose delle drinking songs, approdato negli ultimi anni nelle maggiori piazze della Sardegna;

Anche i più piccoli avranno il loro momento dedicato, con il laboratorio didattico “Il ciclo del vino tra passato e presente, piccoli mosaicisti all’opera”, svolto in collaborazione con l’APS Identitas Sardegna.

Questo il programma completo e dettagliato della manifestazione.

Alle 12 – Ajò una crannaccedda (aperitivo nelle cantine con vernaccia di Nurachi);

alle 12:30 – Papaus: prandeus e chenaus. Apertura stand gastronomici (degustazioni a base di carne pesce e vini locali) gli stands saranno operativi per l’intera giornata;

alle 17.30 – Laboratorio : Piccoli mosaicisti all’opera (il ciclo del vino tra passato e presente) riservato ai bimbi tra i 5 e 10 anni in collaborazione con APS Identitas Sardegna, info 3402848225 Valentina, 3404022100 Francesca;

alle 19:00 – Canti itineranti

Cantu a chitarra: Chitarra Mario Careddu “Arrogalla”, Cantadoris Maurizio Mocci e Massimiliano Murrighile

Canzoni Longa: “Gruppo La Mora” Maurizio Mocci, Alessandro Enna (7anni), Corrado Pusceddu e Piero Manca

Concerto Molly’s Chamber (Musiche d’Irlanda in Sardegna)

Concerto Kanusie (Musiche in Sardegna dal Mondo)

“Aspettiamo numerosi visitatori”, spiegano gli organizzatori del Comitato Sant’Agostino, “abbiamo organizzato per loro la giusta occasione per trascorrere una suggestiva giornata in buona compagnia”.