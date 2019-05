CALCIO, Rafael-Cagliari fino al 2020. Storia di un gregario prezioso

Il portiere brasiliano Rafael e il Cagliari Calcio hanno siglato il prolungamento del contratto esistente per un’ulteriore stagione. Un riconoscimento importante, per un protagonista silenzioso delle vicende rossoblu.

Gregario di lusso. Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro non è mai sceso in campo in questa stagione con la casacca del Cagliari. Il “cannibale” Alessio Cragno, stabilmente tra i migliori portieri della Serie A, non gli ha lasciato neppure un minuto in campionato. Per lui, i 90 minuti in Coppa Italia contro il Chievo il 5 dicembre scorso. Una consuetudine per l’estremo difensore classe 1982, arrivato nell’Isola a gennaio 2016. Un elemento di grande peso specifico all’interno del gruppo rossoblu, esemplare per professionalità, attitudine e impegno. Senza dimenticare che, sempre da seconda scelta, ha sempre fornito prestazioni di livello quando chiamato in causa.

Presente e futuro. 36 gare su 37 viste dalla panchina, destino condiviso con il collega Aresti. Però Rafael continuerà la sua avventura a Cagliari. Il precedente contratto, in scadenza il 30 giugno, è stato rinnovato per un’altra stagione: un secondo affidabile, a cui al tempo stesso viene richiesto il ruolo di “chioccia” per i portieri più giovani. Chissà che nell’ultima di campionato, domenica contro l’Udinese, Maran non gli regali quella maglia da titolare meritatissima e attesa per un campionato intero.

Fabio Ornano

