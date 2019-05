Quest’estate tanti big della musica italiana in provincia di Oristano

Quest’estate i grandi nomi della musica italiana nell’Oristanese

Dopo Fiorella Mannoia, Britti e Gazzè, I Negrita, Carl Brave e Levante. Le date e le informazioni utili

Ancora grandi artisti in concerto nell’Oristanese. Dopo l’annuncio dell’arrivo di Fiorella Mannoia, che si esibirà per Dromos in Piazza Cattedrale il 3 agosto, continuano i grandi nomi della musica italiana, che calcheranno i palchi di San Giovanni di Sinis e Riola Sardo.

Si inizia con Alex Britti e Max Gazzè, in tour insieme per l’Italia con il batterista francese Manu Katchè. Saranno a San Giovanni di Sinis, in Pratza de Sa Festa, sabato 20 luglio alle 21.30.

Il giorno seguente, al Parco dei Suoni di Riola Sardo, il cantautore e polistrumentista Vinicio Capossela.

Per i più giovani, sabato 27 luglio, il rapper Carl Brave sarà al Parco dei Suoni, alle 21.

Sempre a Riola si esibiranno I Negrita, venerdì 16 agosto, e la cantautrice indie Levante domenica 18 agosto.

Martedì, 21 maggio 2019

