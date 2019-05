Motonave sotto sequestro nel porto industriale di Oristano Gravi problemi di sicurezza. Verrà bandita dagli scali europei per tre mesi. Trasporta alimenti per zootecnia

Il provvedimento di fermo è scattato in particolare a causa di non conformità inerenti la preparazione dell’equipaggio, i mezzi collettivi di salvataggio, le dotazioni antincendio, le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

La motonave, con lunghezza complessiva di 80 metri e 1343 tonnellate di stazza lorda, era arrivata ad Oristano ieri pomeriggio, proveniente dal porto di Damietta, in Egitto, per sbarcare 1700 tonnellate di polpe di barbabietola per uso zootecnico. Stamane il controllo della Capitaneria in seguito alla priorità assegnata dal sistema informatico della Agenzia Europea sulla Sicurezza Marittima. A bordo troppi problemi.

Una motonave battente bandiera delle Comore, con undici membri di equipaggio, l’AKASYA 1, è stata sottoposta a fermo amministrativo, nel porto industriale di Oristano, dopo un’ispezione condotta dal team specialistico della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano, guidato dal maresciallo Leonardo Foti. Il provvedimento è scattato per una serie di violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia dell’ambiente marino.

Il comandante della Capitaneria di porto Antonio Frigo ha disposto che l’AKASYA 1 non potrà ripartire sino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni minime per garantire la sicurezza della motonave e dell’equipaggio e solamente a seguito di una nuova ispezione di verifica.

Inoltre, in conseguenza di precedenti analoghi provvedimenti interdittivi, si procederà ora ad emanare il bando della nave dai porti europei per un periodo non inferiore ai 3 mesi.