Cagliari, c’è l’ok del Comune: torna la pedana al Caffè De Candia

Torna la pedana al Caffè de Candia. Il noto locale di Castello, posizionato davanti a palazzo Boyl, in uno degli scorci più suggestivi della città, ritrova la propria pedana esterna. Qualche mese fa era stata fatta rimuovere dagli uffici. Una mazzata per l’attività che poteva contare sul manufatto dal 1998 per sistemare i tavolini all’esterno.

I tavolini e gli ombrelloni ad aprile sono stai fatti sparire: ma ora è arrivata la nuova concessione che scadrà nel dicembre 2019.

