“Castiadas sonoras”, su seminàriu in contu de s’Hip Hop in Itàlia

“Castiadas sonoras”, sa filera de seminàrios audiovisivos cuncordados dae su Tzentru pro is servìtzios culturales de Aristanis e contivigiados dae s’etnomusicòlogu Marco Lutzu, lompet a su de duos apuntamentos.

Su tema de ocannu est sa cultura Hip Hop e sa forma de espressione sua prus de importu, su rap.

S’addòbiu est custu merie, a is 18.00, in s’Unla de Aristanis, in bia de Carpaccio.

Martis, su 21 de maju de su 2019

