Una rassigna tzinematogràfica noa cuncordada dae Band Apart

Ancoras films de autore in Band Apart, s’assòtziu chi ònnia martis cuncordat un’apuntamentu tzinematogràficu in Aristanis.

Dae custu merie at a comintzare “A manca de su coro”, una rassigna temàtica curtza dedicada a sa poètica de is registas Robert Guédiguian, Aki Kaurismäki e Ken Loach.

S’apuntamentu est in bia de Canalis n. 10, a is 21.00.

Martis, su 21 de maju de su 2019

